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Advent близка к выкупу бизнеса производителя контактных линз в КНР за $1,1 млрд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Advent близка к покупке операций производителя контактных линз Ginko International в материковом Китае, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Китайский бизнес Ginko может быть оценен в рамках сделки более чем в $1,1 млрд, отмечают собеседники агентства. По их словам, стороны скоро могут достичь соглашения.

Ginko выпускает контактные линзы и средства для ухода за ними. Компания была создана в 2007 году, а спустя два года разместила акции на фондовой бирже Тайваня. В 2022 году она была выкуплена инвестфондом Baring Private Equity Asia, который в настоящее время является частью инвесткомпании EQT AB.

Китай Advent Ginko США
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