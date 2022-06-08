США расширят использование спутников частных компаний для разведки ситуации на Украине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Комитет по вооруженным силам Конгресса США принял решение о необходимости расширения использования спутников частных американских компаний для ведения военно-космической разведки ситуации на Украине, следует из его данных.

Комитет, в частности, призвал Национальное управление военно-космической разведки (NRO) расширить и ускорить свою пилотную программу получения изображений со спутников наблюдения за Землей, оснащенных радарами с синтезированной апертурой (SAR), ряда частных компаний.

Конгрессмены внесли необходимые поправки в проект оборонного бюджета на 2023 год (начинается 1 октября текущего года).

С помощью более широкого использования SAR-спутников частных американских компаний у NRO будет возможность предоставлять актуальные снимки территории Украины и действий российских войск в режиме реального времени с высоким разрешением Киеву и союзникам по НАТО, отметили конгрессмены.

Военно-космическая разведка США располагает собственной крупной орбитальной группировкой, с помощью которой она получает необходимы спутниковые снимки. Однако для передачи данных Киеву и союзникам требуется время для их рассекречивания. Снимки же частных компаний могут передаваться незамедлительно.

Решение последовало несмотря на уже широкое использование управлением в рамках контрактов данных спутников частных американских компаний, том числе Maxar Technologies, Planet и BlackSky. Рассматривается вопрос о вовлечении в операции NRO еще не менее пяти компаний.