Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доля нелегального оборота на российском рынке алкоголя составляет 20-25%, сообщил в Совете Федерации президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

"Общая ситуация выглядит так, что за эти семь лет (за счет борьбы с нелегальным алкоголем - ИФ) мы вернули порядка 600 млрд рублей в бюджет, но расслабляться еще очень рано, потому что есть еще порядка 20-25% нелегального оборота", - сказал он и призвал решить проблему оборота медицинского спирта, а также лицензирования сельской торговли на продажу алкоголя.

Почти 90% нелегального алкоголя сейчас делают из медицинского спирта, который не облагается налогом, сказал Косарев.

"За счет того, что у нас есть дыры в законодательстве, связанные с медицинским потреблением спирта и т.д., просто идет тотальное производство нелегального оборота из медицинского спирта", - сказал он, добавив, что в 2022 году производство такого спирта выросло в три раза.

Нелегальный алкоголь в основном продают на селе, он "поставляется в сельмаги, которые не продают легальный алкоголь, потому что не могут получить на это лицензию", продолжил эксперт.

"Проблема заключается в том, что, ужесточая вопросы, связанные с лицензированием продаж алкоголя, мы немножко перекрутили гайки. И оказалось так, что у нас практически все сельские населенные пункты не в состоянии продавать алкоголь легально", - сказал он, объяснив, что размер пошлины на оплату лицензии одинаков для торговой сети с огромным числом магазинов, и для одного сельмага.

В результате 71 тысяча населенных пунктов в стране не имеют магазинов, которые могут продавать алкоголь легально.

"Кроме того, у нас запрещена продажа алкогольной продукции и получение лицензий для индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают 80% продаж продукции питания в сельской местности", - добавил эксперт.

По его сведениям, уже готовится законопроект, который предлагает решение этих проблем, в частности, снижение стоимости лицензию для сельских магазинов. Глава союза рассчитывает, что правительство может рассмотреть его в 2023 году и направить в Госдуму для принятия до конца весенней сессии.