Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Всемирный банк понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы из-за пандемии коронавируса и продолжающегося кризиса на рынке жилья.

По новому прогнозу, ВВП КНР вырастет на 2,7% в 2022 году и на 4,3% - в 2023 году. В сентябре ВБ ожидал подъем на 2,8% и 4,5% соответственно. При этом власти Китая таргетируют темпы экономического роста на уровне порядка 5,5%.

В 2021 году китайский ВВП вырос на 8,1%.

"Прогноз роста экономики Китая подвержен значительным рискам из-за неопределенности в отношении траектории пандемии, дальнейших мер в ответ на ситуацию с коронавирусом, а также реакции домохозяйств и предприятий, - говорится в обзоре ВБ. - Сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости также могут иметь далекоидущие макроэкономические и финансовые последствия".