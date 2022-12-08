Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Экс-главу администрации президента Волошина могут переизбрать в совет директоров "Яндекса"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" проведет годовое собрание акционеров 22 декабря, говорится в сообщении компании. Повестка собрания не содержит информации о предстоящей реструктуризации.

Вместо этого акционерам предлагается переизбрать на четыре года в совет директоров трех неисполнительных директоров: экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, сооснователя Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа, который ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний.

У других представителей срок полномочий еще не истек.

В РоссииКудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитиюКудрин заявил о переходе в "Яндекс" советником по корпоративному развитиюЧитать подробнее

Из письма председателя совета компании Джона Бойнтона следует, что сейчас в совете директоров есть пять вакантных мест, включая места для исполнительного директора. "В настоящее время мы продолжаем искать подходящих кандидатов и надеемся довести их кандидатуры до акционеров в установленные сроки", - приводятся его слова в сообщении.

С начала года совет директоров "Яндекса" покинули два исполнительных директора - Аркадий Волож и Тигран Худавердян - из-за введенных в их отношении санкций ЕС. Помимо этого, в начале марта из совета вышли два неисполнительных директора - основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Пятое вакантное место свободно еще с 2021 года.

В настоящий момент совет директоров компании состоит из семи представителей: доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована, президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, Александра Волошина, Чарльза Райана, гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого, гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, а также Роже Рийниа.

По состоянию на 30 сентября акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") строится следующим образом: семейный траст Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, менеджменту и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Инвесторы, участвовавшие в Pre-IPO, владеют 0,7% капитала, или 2% голосов всей группы. Free float составляет 87,6% капитала, или 46,3% голосов.

Яндекс Александр Волошин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });