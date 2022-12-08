Экс-главу администрации президента Волошина могут переизбрать в совет директоров "Яндекса"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" проведет годовое собрание акционеров 22 декабря, говорится в сообщении компании. Повестка собрания не содержит информации о предстоящей реструктуризации.

Вместо этого акционерам предлагается переизбрать на четыре года в совет директоров трех неисполнительных директоров: экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, сооснователя Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа, который ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний.

У других представителей срок полномочий еще не истек.

Из письма председателя совета компании Джона Бойнтона следует, что сейчас в совете директоров есть пять вакантных мест, включая места для исполнительного директора. "В настоящее время мы продолжаем искать подходящих кандидатов и надеемся довести их кандидатуры до акционеров в установленные сроки", - приводятся его слова в сообщении.

С начала года совет директоров "Яндекса" покинули два исполнительных директора - Аркадий Волож и Тигран Худавердян - из-за введенных в их отношении санкций ЕС. Помимо этого, в начале марта из совета вышли два неисполнительных директора - основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Пятое вакантное место свободно еще с 2021 года.

В настоящий момент совет директоров компании состоит из семи представителей: доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована, президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, Александра Волошина, Чарльза Райана, гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого, гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, а также Роже Рийниа.

По состоянию на 30 сентября акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") строится следующим образом: семейный траст Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, менеджменту и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Инвесторы, участвовавшие в Pre-IPO, владеют 0,7% капитала, или 2% голосов всей группы. Free float составляет 87,6% капитала, или 46,3% голосов.