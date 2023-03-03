Куба готовится к запуску платежной системы "Мир"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На Кубе готовятся к внедрению российской платежной системы "Мир", нововведение облегчит условия путешествия в страну для туристов из России, сообщила "Интерфаксу" советник по туризму кубинского посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага.

"На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы "Мир", это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры", - сказала она.

По ее словам, Кубе очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет большое значение для республики.

Ранее власти Кубы заявляли, что рассчитывают запустить платежную систему "Мир" до конца 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 15 сентября 2022 года опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.