ФАС может наказать покупателя оператора Mothercare в России за отсутствие согласования при сделке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала ходатайство дистрибьютора АО "МФК Джамилько" о приобретении ООО "Монэкс Трейдинг", развивавшего по франчайзингу бренды Mothercare, Victoria's Secret и другие в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласование было получено уже после закрытия сделки, состоявшегося в ноябре.

"В настоящее время ведомство рассматривает вопрос о привлечении "МФК Джамилько" к административной ответственности, поскольку компания заключила сделку до одобрения ФАС России", - говорится в сообщении.

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли одежды и обуви". "Она (сделка - ИФ) позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", - добавили в антимонопольной службе.

Как сообщалось, в ноябре "МФК Джамилько" получил 99,99% ООО "Монэкс Трейдинг". Еще 0,01% получило кипрское юрлицо "Лосфорд трейдинг Лтд", аффилированное с "Джамилько", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интефакс".

Владельцем "Монэкс Трейдинг" является ближневосточный ритейлер Alshaya Group. В июне "Монэкс Трейдинг" сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в РФ.

"Джамилько" - один из старейших игроков на российском рынке люксового ритейла. В портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Timberland и другие. Компания управляет собственной розницей - более 150 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.