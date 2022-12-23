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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В Госдуме назвали вполне реальной ставку ЦБ в 6,5% в 2023 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в 2023 году может снизить ключевую ставку до 6,5%, что приведет и к снижению ставок по кредитам, сказал на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я допускаю, что на следующем заседании, а оно состоится в феврале, ЦБ, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку, конечно, постепенно это будет делаться. Никаких резких движений уже не будет, как в этом году. Допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации 7%. Один из таких прогнозов - 6,5% в следующем году, вполне реальная цифра по ключевой ставке", - сказал депутат.

По его словам, вслед за ставкой будут, соответственно, снижаться и проценты по кредитам для предприятий и граждан.

В декабре ЦБ сохранил ставку на уровне 7,5%.

Говоря о причинах ослабления рубля в последние дни, Аксаков отметил, что оно в значительной степени связано с ростом спроса на валюту. "Одно время спрос снизился, потому что было невозможно оплатить импортные поставки. Сейчас вот эти новые каналы поставок импортной продукции в нашу страну нашлись, и спрос на иностранную валюту растет, а это ведет к росту стоимости валюты, на которую растет спрос. Вот это ослабление рубля в последние дни и месяцы оно связано, прежде всего, вот с этим фактором", - сказал депутат.

Анатолий Аксаков Банк России Госдума
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