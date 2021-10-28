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ЦБ расширит список вопросов для тестирования "неквалов"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - При тестировании неквалифицированных инвесторов для покупки более сложных финансовых инструментов число задаваемых им вопросов увеличат к середине 2022 года с семи до 11-12 и вопросы будут чередоваться, сообщил руководитель Службы по защите прав и интересов инвесторов Банка России Михаил Мамута.

По его словам, об этом договорились ЦБ, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

В середине ноября и рынок, и регулятор смогут увидеть и проанализировать первые итоги введения тестирования, такой мониторинг будет проходить постоянно, сказал Мамута. Если подтвердится, что тестирование работает корректно, то ее усовершенствуют.

Речь идет о необходимости ротаций не только части ответов, но и части вопросов, а также об увеличении количества вопросов, чтобы эта ротация имела смысл, добавил он.

"Поэтому мы постепенно увеличиваем количество вопросов: с 1 апреля - до 8 вопросов и затем, в середине 2022 года, до 11-12. И мы делаем их ротацию, чтобы каждая повторная сдача воспринималась как новая сдача, а не перебор ответов", - объяснил Мамута.

Неквалифицированные инвесторы, впервые решившие приобрести сложный финансовый инструмент, должны проходить тестирование у своего брокера с 1 октября 2021 года. Проходить тест нужно будет для каждого типа сложного инструмента. Вопросы будут отличаться в зависимости от типа продукта, который хочет приобрести неквалифицированный инвестор.

Сейчас тестирование разделено на два блока вопросов. Первый - "Самооценка" - включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок. Второй блок - "Знание" - состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование.

Банк России Михаил Мамута НАУФОР

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