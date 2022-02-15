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Перечень доступных неквалам финансовых продуктов могут расширить

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Перечень финансовых продуктов, доступных неквалифицированным инвесторам, может быть расширен, одновременно до 2024 года будет продлен механизм тестирования инвесторов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Провели жаркую дискуссию по поводу того, чтобы продлить ограничение, срок которого заканчивается 1 апреля, до 2024 г. Сейчас действует запрет на продажу сложных финансовых продуктов нашим гражданам, этот запрет действует до 1 апреля. ЦБ обратился к нам с просьбой в комитет передвинуть срок вот этого ограничения, но при этом одновременно ЦБ просит рынок расширить перечень продуктов, которые не включаются в перечень запрещенных для продажи", - сказал Аксаков в ходе организованный "Коммерсантом" конференции "Финансовый рынок-2022".

По его словам, ЦБ и Минфин согласны пойти навстречу рынку и расширить перечень финансовых продуктов, доступных неквалам. Аксаков отметил также, что в течение недели дискуссия будет завершена и появится определенность с перечнем продуктов, которые будут доступны для неквалифицированных инвесторов. "Мы рассчитываем, что уже в начале марта мы соответствующий законопроект внесем на рассмотрение в Госдуму", - заключил Аксаков.

Как сообщалось, с 1 октября 2021 года неквалифицированные инвесторы, впервые решившие приобрести сложный финансовый инструмент, должны проходить тестирование у своего брокера. Проходить тест нужно для каждого типа сложного инструмента.

ЦБ Минфин

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