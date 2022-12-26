Эксперт предсказал рост доходности госбумаг в 2023 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций по всему миру может вырасти в 2023 году, поскольку центробанки будут активно сокращать объем активов на своих балансах, полагает инвестиционный директор Embark Group Питер Тугуд. Он сказал об этом CNBC.

2022 год ознаменовал переход от крайне мягкой к все более жесткой денежно-кредитной политике во всех ведущих экономиках мира, кроме Японии, из-за рекордной за десятилетия инфляции. Ужесточение включает в себя не только повышение процентных ставок, но и продажу долговых бумаг центробанками или, как минимум, отказ от реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций.

"Последние шесть лет Европейский центральный банк покупал все без исключения суверенные бонды стран Европы. В следующем году это закончится", - отметил Тугуд.

ЕЦБ сообщил о планах начать сокращение портфеля облигаций, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), в марте следующего года. Портфель активов будет сокращаться в среднем на 15 млрд евро в месяц во втором квартале.

Федрезерв сокращает объем активов на сумму до $95 млрд в месяц за счет отказа от реинвестирования поступлений от облигаций. Банк Англии сообщил о намерении продать госбонды на 9,75 млрд фунтов ($11,8 млрд) в первом квартале следующего года.

Несмотря на уход такого важного покупателя, как центробанки, с рынка бумаг с фиксированной доходностью, правительства не прекратят размещать новые облигации, что может привести к снижению их стоимости и росту доходности, сказал Тугуд.