Рубль утром умеренно снижается к доллару и юаню на фоне завершения налогового периода

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль немного теряет относительно валют на фоне завершения основных налоговых выплат экспортерами.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,9675 руб./$1 (+56,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,03 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,2 коп. - до 10,022 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля обусловлено завершением пика налоговых выплат: в среду компаниям-экспортерам остается выплатить только налог на прибыль. Также давление на нацвалюту оказывает в целом негативный фонд на мировых рынках капитала.

Снижение рубля происходит также с учетом заявления министра финансов РФ Антона Силуанова относительно бюджетного правила, которое, по его словам, должно будет возобновить свое действие с января 2023 года.

Минфин РФ в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил Силуанов.

"С ЦБ вопрос согласовали, с января правило будет работать, механизм уточнился: 8 трлн рублей, все, что сверху - туда (в ФНБ - ИФ), все, что ниже - оттуда (из ФНБ - ИФ). Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или не пополнении ФНБ", - сказал он.

Уолл-стрит завершила торги во вторник разнонаправленно: Dow Jones Industrial Average вырос, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном снижаются: китайский CSI300 - на 0,17%, японский Nikkei 225 - на 0,58%, южнокорейский Kospi - на 2,22%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,39%, вырос только гонконгский Hang Seng на 2,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,09%.

Нефть торгуется в слабом плюсе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,42 за баррель, что на 0,11% больше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,67 за баррель, что на 0,18% выше итогового значения предыдущей сессии.