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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Акции Lyft впервые упали ниже $10, компания потеряла три четверти капитализации в 2022 г.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цена бумаг американского сервиса заказа такси Lyft Inc упала на 3,3% во вторник, опустившись ниже $10 за акцию впервые в истории.

Lyft столкнулась с теми же проблемами, что и большинство других компаний в США - американцы начали сокращать расходы на фоне рекордной инфляции и опасений, что подъем ставок Федрезерва вызовет рецессию в экономике.

В ответ на это руководство компании объявило о масштабном сокращении расходов, в том числе за счет увольнения сотрудников. Ожидается, что принимаемые меры позволят сэкономить около $350 млн в год. Сооснователь и президент Lyft Джон Циммер сказал в интервью MarketWatch в ноябре, что "для североамериканского рынка такси худшее осталось позади".

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Некоторых аналитиков ему переубедить не удалось. Так, Джон Блекледж из Cowen & Co. недавно ухудшил рекомендацию для бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка" и резко понизил целевую цену, до $14 с $36 за акцию. В числе негативных факторов, помимо инфляционных и рецессионных рисков, он также выделил растущую стоимость автострахования.

Lyft вышла на биржу в марте 2019 года, цена акций при размещении составляла $72. По итогам первого дня торгов котировки увеличились до $78,29, что по сей день остается историческим максимумом. С тех пор бумаги компании рухнули в цене почти в 10 раз, в том числе на три четверти (77%) - с начала 2022 года.

Рыночная стоимость Uber Technologies Inc., главного конкурента Lyft, в этом году опустилась на более скромный 41%, тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял 20%.

Lyft
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