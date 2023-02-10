Сервис заказа такси Lyft увеличил выручку в IV квартале до рекорда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. в четвертом квартале получил рекордную выручку второй квартал подряд, однако прогноз компании не оправдал ожиданий, в связи с чем ее акции рухнули на дополнительных торгах в четверг.

Как говорится в пресс-релизе, выручка в октябре-декабре увеличилась на 21% и составила $1,18 млрд по сравнению с $969,9 млн за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $1,15 млрд.

Чистый убыток Lyft в третьем квартале вырос в 2,1 раза, до $588,1 млн, или $1,61 на акцию, по сравнению с $283,2 млн, или $0,83 на акцию.

Скорректированный убыток составил $270,8 млн, или $0,74 в расчете на акцию.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток Lyft на уровне $0,13 на акцию.

Число активных пользователей сервиса на конец декабря составило 20,4 млн, увеличившись за год на 8,7%. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 20,3 млн, как и кварталом ранее.

Средняя выручка в расчете на одного пользователя Lyft в минувшем квартале повысилась на 11,5%, до $57,72. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $56,7.

По итогам всего 2022 года Lyft увеличила чистый убыток до $1,58 млрд, или $4,47 в расчете на акцию, против $1,06 млрд, или $3,17 на акцию, годом ранее. Годовая выручка увеличилась на 28%, до $4,1 млрд с $3,2 млрд годом ранее.

Скорректированный убыток составил $531,4 млн по сравнению с $332,6 млн годом ранее.

Согласно прогнозу Lyft, в текущем квартале ее выручка составит $975 млн. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя был $1,09 млрд.

Акции Lyft рухнули на 30,3% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость повысилась на 47,2%.