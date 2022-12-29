Brent подешевела до $82,2 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

К 14:11 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,07 (1,29%) - до $82,19 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,24 (1,57%) - до $77,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Пекин ранее заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. В стране в последние недели растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Уже США и Италия объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая, на фоне всплеска заражений в КНР. Ранее такие требования ввели Индия, Япония и Южная Корея.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые Минэнерго обнародует в 19:00 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на падение резервов нефти на 1,52 млн баррелей.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.