Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Brent подешевела до $82,2 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

К 14:11 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,07 (1,29%) - до $82,19 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,24 (1,57%) - до $77,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Пекин ранее заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. В стране в последние недели растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Уже США и Италия объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая, на фоне всплеска заражений в КНР. Ранее такие требования ввели Индия, Япония и Южная Корея.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые Минэнерго обнародует в 19:00 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на падение резервов нефти на 1,52 млн баррелей.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

Brent WTI Китай API Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Силуанов не видит желания западных партнеров разблокировать российские активы

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

Глава Goldman Sachs сообщил сотрудникам о сокращении штата в январе

Глава Goldman Sachs сообщил сотрудникам о сокращении штата в январе

Силуанов заявил, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 2,7%

Цена нефти Brent опустилась до $83,14 за баррель

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });