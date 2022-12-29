Лондон рассмотрит вопрос введения обязательных тестов на COVID-19 для приезжающих из КНР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания рассмотрит в четверг вопрос о введении обязательных тестов на COVID-19 для прибывающих из Китая, сообщает The Telegraph.

Согласно данным издания, чиновники министерства транспорта, министерства внутренних дел, а также министерства здравоохранения и социальной защиты примут решение о том, стоит ли Великобритании последовать примеру США и других стран и ввести обязательное тестирование на COVID -19 для путешественников из Китая.

Ранее США объявили, что все приезжающие из КНР должны предоставить данные об отрицательном результате теста на COVID-19 при посадке на авиаборт.

По словам федеральных чиновников здравоохранения, пассажирам, летящим в США из Китая, необходимо будет пройти тест не более чем за два дня до вылета.

Это требование будет применяться как к пассажирам, летящим непосредственно в США из Китая, так и к пассажирам, летящим через аэропорты третьих стран, включая Сеул, Торонто и Ванкувер.

Новые правила вступают в действие в полдень 5 января.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Италия начнет проверять всех пассажиров, прибывающих из Китая на COVID-19, и "хочет, чтобы другие страны ЕС последовали примеру".

Агентство напоминает, что раннее почти у половины пассажиров двух рейсов из Китая была выявлена коронавирусная инфекция.

Ранее сообщалось, что количество заражений коронавирусом в КНР выросло на фоне смягчения ограничительных мер в стране.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако в декабре власти отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Япония, Южная Корея и Индия, как сообщалось, потребовали от прибывающих из КНР пассажиров сдавать тесты COVID-19.