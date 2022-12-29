Цена Brent снизилась до $82 за баррель

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться на торгах в четверг на фоне опасений, связанных с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Китае.

К 17:09 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,25 (1,5%) - до $82,01 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,31 (1,66%) - до $77,65 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. Эти решения принимаются на фоне стремительного роста заражаемости коронавирусом.

США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая, на фоне всплеска заражений коронавирусом в стране. Ранее такие требования ввели Индия и Япония.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг в 19:00 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на падение резервов нефти на 1,52 млн баррелей.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.