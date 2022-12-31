Акционеры НЛМК проголосовали против выплаты дивидендов за 9 месяцев

Против рекомендованных советом директоров выплат высказались 98% участников собрания

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" на внеочередном собрании 31 декабря не утвердили выплату рекомендованных советом директоров дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию.

"Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров (ГОСА), запланированном на июнь 2023 года", - говорится в пресс-релизе НЛМК.

Согласно раскрытому сущфакту НЛМК, "против" выплаты дивидендов - 98% от общего количества голосов участников собрания.

В декабре совет директоров группы "НЛМК" рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию. Это стало первым объявлением дивидендов в секторе с III квартала 2021 года. По оценкам аналитиков "Альфа-банка", дивидендная доходность могла бы составить 2,4%, общая сумма выплат - около $250 млн.

НЛМК не раскрывал финансовую отчетность за 9 месяцев. В январе-сентябре 2022 года объемы выплавки стали остались без изменений (12,8 млн тонн), продажи выросли на 4%, до 12,9 млн тонн.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Fletcher Group, бенефициаром которой, по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин, принадлежит 79,3% НЛМК.