Рынок акций РФ к вечеру закрепляется выше 2170п по индексу МосБиржи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне подросших внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent опустилась к $85 за баррель); индекс МосБиржи закрепляется выше 2170 пунктов (максимум за 3 недели) на фоне ослабления рубля, при этом в аутсайдерах остаются просевшие бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после отказа акционеров от выплаты дивидендов за 9 месяцев.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 2172,53 пункта (+0,9%), индекс РТС - 959,23 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар поднялся до 71,22 рубля (+1,32 рубля), в начале валютных торгов курс поднимался до 71,8 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+3,2%), акции ПАО "Полюс" (+2,5%), UC Rusal (+2,1%), расписки TCS Group (+2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Норникеля" (+1,6%), Polymetal (+1,6%), "Роснефти" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,9% "префы"), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Подешевели акции НЛМК (-2,9%, до 114,2 рубля), ВТБ (-1,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%).