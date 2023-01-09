Минсельхоз не намерен переносить срок введения ФГИС "Зерно" для продуктов переработки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не планирует переносить срок обязательного введения федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Зерно" для продуктов переработки зерна.

"Сроки вступления в силу требований по обязательному внесению сведений о зерне и продуктах его переработки установлены постановлением правительства РФ от 9 октября 2021 года "О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна". В частности, переработчики будут обязаны вносить в систему информацию с 1 марта 2023 года. Минсельхоз не рассматривает вопрос переноса этого срока. Риски перебоев в поставках продукции отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили "Известия", с просьбой о переносе срока обязательного введения системы для продуктов переработки зерна с 1 марта на 1 сентября 2023 года в Минсельхоз обратилась ассоциация "Русбренд", мотивируя это тем, что система "серьезно тормозит процесс работы, что может сказаться на поставках товаров вплоть до их прекращения".

С 1 января 2023 года переработчики зерна вносят сведения во ФГИС "Зерно" в добровольном порядке. "Уже сейчас значительная часть участников рынка переработки заносит информацию о муке, крупе и другой продукции, оформляет документы, настраивает бизнес-процессы", - сообщает Минсельхоз.

Оператор системы - Центр агроаналитики - заблаговременно начал обучение участников второго этапа, среди которых как переработчики, так и потребители зерна и продуктов его переработки, отмечает ведомство.

ФГИС "Зерно"

ФГИС Зерно" была создана в соответствии с изменениями, внесенными в конце 2020 года в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства". Для сельхозпроизводителей регистрация в ней стала обязательной с 1 сентября 2022 года. Система нацелена на создание прозрачного рынка зерна и продуктов его переработки. Она включает информацию о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию.

В ней создается сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволит последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Кроме того, в систему включается информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна. В случае ввоза или вывоза с территории РФ как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему загружается информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах. Через нее также проходит информация о закупке партий зерна и продуктов переработки для государственных нужд и о закупках партий зерна в федеральный интервенционный фонд.