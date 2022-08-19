Минсельхоз предложил ввести ответственность за отсутствие данных во ФГИС "Зерно"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает ввести административную ответственность за внесение в информационную систему "Зерно" (ФГИС "Зерно", система прослеживаемости зерна) недостоверной информации, а также в случаях, когда требуемые данные не вносятся в нее.

Об этом говорится в письме первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут в адрес РСПП ("Интерфакс" ознакомился с его содержанием).

"Минсельхозом России прорабатывался вопрос об установлении административной ответственности за внесение недостоверной информации во ФГИС "Зерно", а также за ее отсутствие, которая будет предусмотрена в новом Кодексе об административных правонарушениях, разработанном Минюстом России", - пишет Лут.

В пресс-службе Минсельхоза "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Сейчас участники зернового рынка вносят данные о производстве и реализации зерна во ФГИС "Зерно" в добровольном порядке. С 1 сентября это будет обязательным, за исключением сведений и информации о продуктах переработки зерна, которые должны будут предоставляться в систему с 1 марта 2023 года.

По данным Минсельхоза, сейчас в системе работает более 90% производителей зерна и продуктов его переработки (более 41,5 тысячи товаропроизводителей, в том числе фермеры и представители других малых форм хозяйствования). Ведомство предупреждало, что субсидии на производство и реализацию зерновых будут доступны аграриям только при внесении данных во ФГИС "Зерно". Проект постановления правительства, которым будут внесены соответствующие изменения, подготовлен и сейчас проходит общественное обсуждение.

Создание информационной системы предусмотрено изменениями, внесенными в конце 2020 года в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства".

По закону, в эту систему в обязательном порядке войдет информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. Планируется, что в системе будет создаваться сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволит последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

В случае ввоза или вывоза с территории России как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах. Через нее также будет проходить информация о закупке партий зерна и продуктов переработки для государственных нужд и о закупках партий зерна в федеральный интервенционный фонд. В законе уточняется, что не допускаются ввоз на территорию России и вывоз зерна без товаросопроводительного документа на его партию.