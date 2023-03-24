ФГИС в семеноводстве предложили запустить в марте 2024 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Депутаты решили доработать еще не вступивший в силу закон о семеноводстве. Они предлагают перенести с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года старт работы федеральной государственной информационной система (ФГИС) в области семеноводства сельскохозяйственных растений, уточняется перечень поставляемой туда информации.

Документ (№319193-8) опубликован в электронной базе данных парламента, авторы – группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

Как отмечал ранее замглавы Минсельхоза Иван Лебедев, ФГИС должна была обеспечить прослеживаемость семян на территории РФ и в целом прозрачность рынка. В информационную систему включается информация о компаниях, физических лицах, ИП, которые производят, хранят, продают семена сельскохозяйственных растений. Норма не касается выращивания для частных нужд.

Внесенный законопроект предлагает определить оператором системы государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минсельхозу, ранее функции оператора должно было выполнять министерство. В перечень лиц, которые представляют информацию в указанную систему в обязательном порядке, предлагается включить научные организации и вузы, которые проводят научные исследования в области семеноводства. Кроме того, в перечень будут включены испытательные лаборатории.

Документ также определяет, что импорт в РФ семян сельскохозяйственных растений допускается в случае, если на указанные семена получено заключение научной организации. Перечень научных организаций, уполномоченных на выдачу заключений, будет определять Минсельхоз.

Закон о семеноводстве дополняется новым определением – селекция и пространственная изоляция. Предполагается, что все поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года, тогда же, когда и основной закон.

"Принятие указанного законопроекта позволит стимулировать развитие отечественного семеноводства и создание новых более высокорентабельных и перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений", - считают авторы.