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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Electrolux зафиксировал операционный убыток в $191 млн в IV кв.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Шведский производитель бытовой техники Electrolux AB зафиксировал операционный убыток в четвертом квартале 2022 года в условиях снижения потребительского спроса, увеличения расходов и сокращения складских запасов ритейлерами.

Согласно предварительным данным, опубликованным компанией в среду, ее операционный убыток в октябре-декабре составил 2 млрд шведских крон ($191,39 млн). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют этот показатель на уровне 232 млн крон.

Годом ранее Electrolux получила операционную прибыль в 882 млн крон.

"Сокращение запасов продукции в розничных сетях во всех регионах превзошло прогнозы в четвертом квартале, что отрицательно сказалось на объемах продаж и привело к увеличению рекламной активности, - говорится в пресс-релизе Electrolux. - Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Северной Америке".

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Показатели компании за минувший квартал включают в себя разовые расходы в размере 1,54 млрд крон, связанные с мерами по сокращению затрат и оживлению бизнеса в Северной Америке.

Эти меры начали приносить плоды в конце прошедшего года и, как ожидается, добавят 4-5 млрд крон к операционной прибыли в 2023 году, отмечают в Electrolux.

Выручка компании в четвертом квартале, по предварительным данным, увеличилась до 36 млрд крон с 35,37 млрд крон годом ранее.

Итоговый отчет Electrolux за прошедший квартал будет опубликован 2 февраля.

Акции компании теряют в цене 3,7% на торгах в среду. За последний год их стоимость упала на 28%.

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