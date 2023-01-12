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Ozon открыл офис и сортировочный центр в Киргизии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский маркетплейс Ozon открыл сортировочный центр и офис в столице Киргизии Бишкеке, сообщила пресс-служба компании в республике.

"Для привлечения продавцов из региона Ozon также открыл офис в Бишкеке. Это поможет расширить ассортимент текстильной продукции и товаров для дома на площадке. В рамках развития международного бизнеса Ozon запустил сортировочный центр в Бишкеке. Он обеспечивает прием и обработку заказов, их комплектацию и упаковку и работу с возвратами. Открытие логистического комплекса в Киргизии упростит местным предпринимателям выход на российский рынок и позволит им эффективнее продавать на аудиторию из 32 миллиона покупателей Ozon в России, - сообщила компания.

Для привлечения продавцов из Киргизии Ozon также открыл представительство в Бишкеке.

Компания намерена расширить ассортимент на глобальной витрине в различных категориях, в том числе таких популярных, как "товары для дома и "одежда, обувь, аксессуары".

На сегодня для предпринимателей из Киргизии доступны все схемы доставки в Россию: продажа со склада Ozon в России, продажа с местного склада продавца и доставка силами Ozon, а также доставка сторонними логистическими сервисами.

Это уже третья страна СНГ, где компания локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. С 2021 года Ozon развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане.

Ozon основан в 1998 году. На площадке представлено более 150 млн товарных наименований в более чем 20 категориях. Ozon активно развивается как интернет-платформа - уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

Ozon Киргизия Бишкек Белоруссия Казахстан
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