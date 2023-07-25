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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Ozon открыл представительство и сортировочный центр в Армении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon сообщил, что открыл представительство и запустил сортировочный центр в Ереване.

Армения стала четвертой страной СНГ, где Ozon локализует бизнес (наряду с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией). Из стран дальнего зарубежья компания развивает бизнес в Турции и Китае.

Площадь сортировочного центра в Ереване - 2 тысячи кв. м, центр обеспечит прием и обработку заказов, их комплектацию и упаковку, а также работу с возвратами.

"Открытие сортировочного центра упростит местным предпринимателям выход на российский рынок", - отмечают в Ozon.

Доставку из Армении в Россию будет осуществлять сам Ozon (если продавец выбирает доставку товара с сортировочного центра Ozon), либо СДЭК (если продавец будет самостоятельно осуществлять доставку товаров).

Средний срок доставки - 5-8 дней. В перспективе Ozon планирует развивать собственную сеть пунктов приема и выдачи заказов в Армении.

В начале июля 2023 года Ozon открыл для жителей Армении возможность оформлять заказы из России, в среднем доставка товаров составляет 7 дней.

Ozon Армения Ереван СДЭК
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