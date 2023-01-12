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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Банк Англии полностью продал госбумаги, экстренно приобретенные осенью 2022 года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Банк Англии сообщил, что завершил продажу гособлигаций общим объемом 19,3 млрд фунтов стерлингов ($23,5 млрд), приобретенных в рамках экстренной программы поддержки рынка осенью 2022 года.

С 28 сентября по 14 октября центробанк выкупил обычные долгосрочные облигации на 12,1 млрд фунтов и индексированные бонды на 7,2 млрд фунтов.

Программа выкупа бумаг была запущена после публикации бюджетного плана экс-министром финансов Великобритании Квази Квартенгом. Такое решение было принято Банком Англии на фоне резкого роста доходностей гособлигаций и нацелено на то, чтобы избежать их вынужденной продажи пенсионными фондами.

Британский ЦБ неоднократно подчеркивал, что этот шаг является временной мерой, призванной восстановить стабильность рынка, поскольку затягивание выкупа бондов расходится с целями ужесточения денежно-кредитной политики.

По данным на 12 января, все бумаги, приобретенные ЦБ в рамках этой программы, проданы, сообщил регулятор.

Банк Англии Великобритания Минфин Квази Квартенг
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