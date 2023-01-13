Поправки о регуляторной гильотине для финрынка рекомендовано внести в новой редакции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам заново внести в палату в новой редакции законопроект, который снижал документарную нагрузку на участников финансового рынка.

В частности комитет не устроило, что кандидаты в топ-менеджеры банков и небанковских кредитных организаций освобождались от представления в ЦБ справки об отсутствии судимости.

Законопроект № 10308-8 был подготовлен группой депутатов в рамках реализации положений о регуляторной гильотине, внесен в парламент в октябре 2021 года.

Документ исключал ряд дублирующих требований о предоставлении документов регулирующим органам, а также предлагал освободить кредитные организации и некредитные финансовые организации (за исключением центрального контрагента и центрального депозитария) от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО. Он также предлагал освободить биржи и других организаторов торгов от резервного копирования информации в нерабочие дни.

В заключении комитет обращает внимание, что законопроект исключает требование о представлении в ЦБ справки о наличии или об отсутствии судимости в отношении кандидатов на должности руководителя кредитной организации или небанковской кредитной организации. "При этом норм, в соответствии с которым был бы определен механизм самостоятельной проверки Банком России сведений о наличии или об отсутствии судимости в отношении указанных кандидатов, законопроект не содержит", - говорится в заключении.

Внимание комитета привлекла норма, по которой кредиторы НПФ уведомлялись о его реорганизации путем уведомления в электронной форме. "При этом указывается, что если уведомление кредитора в указанной форме невозможно, то допускается уведомление кредитора на бумажном носителе. Вместе с тем проектом федерального закона не раскрывается, что именно понимается под невозможностью направления уведомления в форме электронного документа, а также каким именно образом будет устанавливаться такая невозможность", - говорится в заключении.

Внесенный документ дополнял "антиотмывочный" закон нормой, по которой брокеры могли проводить операции с имуществом клиентов (физических лиц и компаний), включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности, при условии, что проведение таких операций необходимо для исполнения обязательств по сделкам, заключенным до применения по отношению к клиенту мер по замораживанию его имущества и денежных средств. Комитет отмечает, что предлагаемый механизм в отношении клиентов - физических лиц уже реализован в действующем законодательстве. "При этом включение юридического лица в перечень связано с ликвидацией такого лица, запретом деятельности такого лица по решению суда в связи с его причастностью к экстремистской деятельности или терроризму, приостановлением его деятельности в связи с обращением в суд с заявлением о привлечении такого лица к ответственности за экстремистскую деятельность. Таким образом, совершение операций с имуществом таких юридических лиц, которые необходимы для исполнения обязательств, возникшими до включения таких лиц в перечень, представляется нереализуемым", - говорится в заключении комитета.