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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

РЖД отметили рост погрузки угля с Эльги в 2022 году на 18%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2022 году Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") увеличила погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 7,5% в годовом измерении, до 32,8 млн тонн, сообщило предприятие. Погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии выросла на 18,3% - до 17,3 млн тонн.

На экспорт по ДВЖД в 2022 году отправлено 25,8 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 13,8%).

Эльгинское месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльге в 2021 году составила 14,7 млн тонн.

В рамках проекта освоения месторождения строится Тихоокеанская железная дорога для вывоза угля с Эльгинского месторождения через строящийся порт "Эльга" мощностью 30 млн тонн на берегу Охотского моря (в районе поселка Чумикан, Хабаровский край). Capex порта и дороги - 146,6 млрд рублей. Ввод объектов запланирован на 2024-2025 годы.

РЖД ДВЖД Якутия Эльга Дальний Восток
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