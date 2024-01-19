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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Погрузка угля с Эльги на сети РЖД в 2023 году выросла на 4,7%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Погрузка угля с Эльгинского месторождения (актив группы "Элси" в Якутии) в 2023 году выросла на 4,7% по сравнению с 2022 годом, до 18,1 млн тонн, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

Погрузка с Ургальского каменноугольного месторождения в Хабаровском крае увеличилась на 12,3%, до более чем 6,9 млн тонн.

В целом по ДВЖД в 2023 году погружено 34,6 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 5,7%). В том числе на экспорт отправлено 28,4 млн тонн (рост на 9,8%).

Эльгинское месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльге в 2022 году составила более 20 млн тонн (рост на 26,5% относительно уровня 2021 года), целевой показатель на 2023 год составлял 45 млн тонн.

В рамках проекта освоения месторождения строится Тихоокеанская железная дорога для вывоза угля через строящийся на берегу Охотского моря в Хабаровском крае морской терминал "Порт Эльга" мощностью 30 млн тонн в год. Capex порта и дороги - 146,6 млрд рублей. Ввод объектов запланирован на 2024-2025 годы.

Добычу угля открытым и подземным способами на Ургальском месторождении ведет АО "Ургалуголь" (входит в группу компаний АО "СУЭК"). В 2022 году компания планировала добыть 10 млн тонн угля. Фактические производственные показатели 2022 года не раскрывались.

ДВЖД РЖД Эльга Элси
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