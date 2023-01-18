Решения Банка Японии способствовали уверенному росту рынка акций страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не проявляют единую динамику, при этом рынок акций Японии демонстрирует уверенный рост.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

При этом Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%.

Инфляция, как ожидается, в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 по Москве выросло на 2,6%.

Котировки акций крупнейшего азиатского ритейлера одежды Fast Retailing повышаются в ходе сессии на 2,6%, автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motors - на 2,9% и 2,2% соответственно, технологических Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. - соответственно на 2,7% и 1,9%.

Бумаги Sony подорожали на 1,8%, Softbank Group - на 2,3%, Nintendo - на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:29 по Москве увеличились на 0,1%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции технологический компаний Techtronic Industries и Sunny Optical Technology Group - на 5,4% и 2,5% соответственно, а также разработчика игр Netease Inc. - на 4,7%, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment - на 4,3% и 3,5% соответственно.

Кроме того, дорожают бумаги нефтяной компании CNOOC - на 3,8%, автомобильной Geely - на 1,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 1,4%.

Дешевеют акции ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba - на 3% и 0,7% соответственно, интернет-компании Baidu - на 3,5%, а также девелоперов Country Garden Holdings и Longfor Group Holdings Ltd. - на 4,2% и 1,6% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi к 8:25 снизилось на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 1,2%, сталелитейной Posco - на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,1%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,1%, в то время как цена бумаг конкурирующей Rio Tinto увеличилась на 1,1%. Rio Tinto после закрытия рынка днем ранее сообщила, что в четвертом квартале поставки железной руды выросли на 5%, добыча алмазов - на 11%.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. снизилась на 0,8%.