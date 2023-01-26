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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Международные резервы РФ с 13 по 20 января выросли на $2,6 млрд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 20 января составили $594,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $592 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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