Китай в 2022 году увеличил добычу нефти на 2,9%, газа - на 6,4%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Китай по итогам 2022 года увеличил добычу нефти на 2,9% - до 204,67 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В декабре производство составило 16,87 млн тонн, что на 2,5% больше показателя за декабрь 2021 года.

Импорт нефти в 2022 году сократился на 0,9% - до 508,28 млн тонн.

Объем нефтепереработки в КНР в минувшем году составил 675,9 млн тонн, что на 3,4% меньше уровня 2021 года, сообщило ГСУ. При этом в декабре показатель вырос на 2,5% - до 59,88 млн тонн.

Добыча природного газа в стране в 2022 году увеличилась на 6,4% и достигла 217,8 млрд кубометров. В том числе в декабре производство повысилось на 6,5%, составив 20,4 млрд кубометров.

Импорт газа в прошлом году сократился на 9,9% - до 109,25 млн тонн.