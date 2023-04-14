Китай в марте увеличил импорт нефти на 22,5%, до 52,3 млн тонн

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китай в марте импортировал 52,3 млн тонн нефти, что на 22,5% больше по сравнению с мартом 2022 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость приобретенного сырья составила $30,4 млрд.

Импорт нефти в первом квартале зафиксирован в объеме 136,4 млн тонн, что на 6,7% больше год к году, но в стоимостном выражении значение уменьшилось на 4,2%, до $80,1 млрд.

В прошлом месяце КНР приобрела 3,9 млн тонн нефтепродуктов на $2,3 млрд. В целом за три месяца с начала года было импортировано 9,2 млн тонн, что на 39,5% больше аналогичного периода 2022 года.