Объем экспорта украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки" превысил 18 млн тонн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Четыре сухогруза доставят кукурузу и пшеницу в Китай и Испанию, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"19 января четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Три судна Star Sapphire (74 904 тонны пшеницы), Mana (47 267 тонн пшеницы и 11 420 тонн кукурузы) и Serenity Ibtihaj (26 653 тонны кукурузы) отправились в Испанию. Судно Andros Spirit переправит в Китай 69 505 тонн кукурузы.

В порты Украины также следуют четыре сухогруза, которые в четверг прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 19 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 051 260 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 316 сухогрузов: 652 на прибытие в украинские порты и 664 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.