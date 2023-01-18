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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Три сухогруза переправят украинское продовольствие в Китай и Турцию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов во вторник вышли три судна с кукурузой и пшеницей, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"17 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 119 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Kestrel S (26,5 тыс. тонн пшеницы) и Great Arsenal (25,5 тыс. тонн пшеницы) направились в Турцию. Судно Navios Helios доставит в Китай 67 тыс. тонн кукурузы.

В порты Украины также следуют четыре сухогруза, которые во вторник прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 77 заявок на участие в инициативе". Девять судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 24 груженых сухогруза ожидают отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 17 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 757 311 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 307 сухогрузов: 649 на прибытие в украинские порты и 658 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина Турция СКЦ
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