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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит разрабатывать новые пакеты санкций в отношении России, несмотря на то, что дебаты по этой теме в блоке становятся все более сложными.

"Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей", - сказал Мишель в четверг журналистам во время поездки в Киев.

"Я уверен, что это будет повод и мощный сигнал о том, что мы вместе. Мы также решим, каковы следующие шаги, каковы общие цели" - отметил он, добавив, что в целом санкции должны быть усилены, "должно быть задействовано больше стран".

Мишель нанес необъявленный визит в Киев в рамках подготовки к саммиту Украина-ЕС, запланированному на 3 февраля, пишет агентство Bloomberg.

Евросоюз Россия Шарль Мишель
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