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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Цены на нефть с Brent по $86,26 за баррель завершают ростом вторую неделю подряд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе вторую неделю подряд благодаря оптимизму инвесторов в отношении спроса на нефть в Китае.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Цены растут на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении перспектив Китая, - говорит аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Сигналы того, что заболеваемость COVID-19 в стране достигла пика, усиливают ожидания более устойчивого подъема спроса".

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Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $86,26 за баррель, что на $0,1 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,18 (1,4%), до $86,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,21%), до $80,5 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,85 (1,1%), до $80,33 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали неожиданное и резкое увеличение запасов нефти в США. Показатель вырос на 8,41 млн баррелей, до 4483,02 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 3,48 млн баррелей при ожидавшемся повышении на 2,4 млн баррелей.

"Данные о запасах существенно отличались от того, что ожидал рынок, - говорит эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. - Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего подъема цен, учитывая открытие экономики Китая, ситуацию на Украине и тот факт, что правительству США необходимо восполнить стратегический нефтяной резерв".

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