Владивостокская таможня отметила резкий рост ввоза б/у машин из Японии и Кореи

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2022 году ввоз подержанных автомобилей через порт Владивосток (основной пункт ввоза импортных автомобилей в ДФО) вырос в 1,7 раза (на 72%) по сравнению с 2021 годом, до более чем 197 тысячи штук, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

Основной объем ввезенных автомобилей с пробегом приходится на продукцию японского автопрома - Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньшую долю составляют автомобили из Южной Кореи - Hyundai и Kia. Ввоз подержанных автомобилей из Китая через порт Владивосток носит единичный характер.

"Резкий скачок поставок произошел в июне 2022 года. Тогда таможенники оформили 15 тысяч автомобилей. С каждым месяцем их количество увеличивалось и достигло пикового значения в ноябре - 28 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении.