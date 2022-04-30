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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций

Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций
Работа Туринского целлюлозно-бумажного завода в Свердловской области
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов, сообщается на сайте правительства в субботу.

"Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики. Постановление правительства предусматривает автоматическое продление на 12 месяцев установленных Налоговым кодексом сроков уплаты страховых взносов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отсрочкой смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, занимающиеся производством пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательской деятельностью.

"Также ее получат работающие в этих отраслях индивидуальные предприниматели. Речь идет о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекоммуникаций.

Михаил Мишустин
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