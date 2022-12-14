Отсроченные в 2022 г. страховые взносы можно будет погасить с июня 2023 г. по май 2024 г.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - График погашения отсроченных в текущем году страховых платежей станет мягче – вместо предусмотренного ранее срока май-октябрь 2023 года их можно будет оплатить равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня.

"По принятому правительством РФ решению, погашение отсрочек за апрель и сентябрь текущего года предусматривается в мае-октябре следующего года. Но в соответствии с вашим (президента РФ - ИФ) поручением, которое вы дали на Санкт-Петербургском экономическом форуме, график по отложенным платежам по страховым взносам возможно сделать еще более мягким, более льготным. Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года, то есть погашение отсроченных платежей может быть осуществлено с июня 2023 года по май 2024 года", - сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече главы государства Владимира Путина с членами правительства.

Для этого, по словам министра, необходимо будет обратиться с заявлением в налоговую службу. "Все это будет сделано комфортно для налогоплательщиков, это можно будет сделать онлайн, не обременительно будет и в доступном формате", - отметил он.

"В случае вашего согласия правительство оперативно внесет соответствующие изменения в постановление о порядке отсрочки по уплате страховых взносов", - сказал он, обращаясь к президенту.

"Давайте так и сделаем", - ответил Путин.