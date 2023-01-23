У ФРГ уйдет не менее 3 лет для получения тех же объемов газа, что поступали из РФ в 2021г.

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Германия только к 2026 году сможет получать столько же газа, сколько поставляла ей РФ по газопроводам в 2021 году, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на отчет Минэкономики Германии.

"В связи с вопросами "Левой партии" в Минэкономики дали письменный ответ, что Германия лишь к 2026 году сможет потенциально импортировать 56 млн кубических метров этого сырья - в виде сжиженного природного газа (СПГ). Это примерно такой же объем газа, который она получала по газопроводу из России в 2021 году", - передает агентство.

При этом ФРГ, занимающаяся поисками новых путей получения газа, к 2030 году, вероятно, сможет обеспечивать себя в год 76,5 млн кубических метров: это примерно 80% от общего объема газа, потребленного Германией в 2021 году.

"Правда состоит в том, что в следующие три-четыре года возможности производства СПГ в мире не будут удовлетворять растущий спрос. Так что стратегия, которую замалчивают, заключается в следующем: Германия продолжает платить за газ по бешеным ценам, а другие, менее богатые страны, остаются без него", - заявил Bloomberg депутат от "Левой партии" Кристиан Лейе.

В Минэкономики Германии отказались приводить другие подробности ответа ведомства.

Агентство напоминает, что ранее Германия смогла сократить зависимость от российских поставок за счет общего снижения потребления газа, импорта СПГ через соседние страны Европы, а также увеличения поставок по газопроводам из Норвегии и Нидерландов.

Германия вместе с западными партнерами предприняла ряд шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.