Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

Поставки газа из России, по данным Shell, снизились на 81,8 млрд кубометров, их почти компенсировал прирост импорта СПГ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году Европа снизила потребление газа на 10% к 2021 году - с 535 млрд кубометров до 480 млрд кубометров, говорится в ежегодном обзоре рынка одного из мировых лидеров в области сжиженного природного газа - британско-нидерландской Shell.

При этом на 20,6 млрд куб. м упал спрос со стороны промышленности. Как отмечает компания, промышленные потребители снизили потребление газа на 16% из-за высоких цен. Домохозяйства снизили потребление на 19,4 млрд кубометров, почти 10 млрд куб. м - вклад в снижение спроса со стороны коммерческого сектора, электроэнергетика снизила спрос на газ лишь на 2,2 млрд куб. м, а транспорт даже нарастил - на 0,2 млрд кубометров.

Сокращение поставок газа произошло главным образом за счет снижения поставок газа из России - на 81,8 млрд куб. м, что почти компенсировано приростом импорта сжиженного природного газа (СПГ) - на 61,9 млрд куб. м. На 2,2 млрд куб. м снижены поставки газа в Европу из северной Африки, на 0,7 млрд куб. м снизился экспорт. Поставки газа из Норвегии увеличились на 7,1 млрд куб. м газа, а внутреннее производство выросло на 1,8 млрд куб. м газа.

Как говорится на слайдах, представленных Shell, первичное потребление энергии Европой снизилось с примерно 73 до 71 тыс. петаджоулей, и треть спроса по-прежнему занимает нефть, а потребление газа чуть снизилось, несмотря на рост доли СПГ, потребление угля почти не изменилось, спрос на атомную энергию чуть уменьшился, немного выросло использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), доля которых в общем энергобалансе составила в 2022 году не более 12%.

Снижение импорта газа из России увеличило потребление угля в энергогенерации в Германии, отмечает Shell.

В обзоре говорится, что почти весь 2022 год спреды цен на СПГ в Азии (индекс JKM) и Европе (хаб TTF) были в пользу поставок продукции на европейский рынок, при этом спрос Европы на СПГ повлиял на другие рынки.

Так, в 2022 году европейский спрос на газ вынудил других покупателей снизить импорт СПГ и переключиться на другие виды топлива и увеличить выбросы (парниковых газов - ИФ): Пакистан и Бангладеш импортировали больше мазута для минимизации дефицита электроэнергии, а Индия потребляла больше угля, пишет Shell.

Ранее эксперты отмечали, что прошлой зимой СПГ-трейдеры, вместо того, чтобы поставить газ в такие страны, как Бангладеш или Пакистан, заключившим долгосрочные контракты на импорт СПГ, предпочитали заплатить штраф и перенаправить его на европейский рынок с более высокими ценами.