Verizon увеличил чистую прибыль в I квартале на 6,5%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский оператор связи Verizon Communications увеличил чистую прибыль на 6,5%, однако его выручка оказалась слабее ожиданий.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $5,02 млрд против $4,71 млрд годом ранее. Прибыль на акцию выросла до $1,17 с $1,09.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $1,2 на акцию с $1,35 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,19.

Квартальная выручка Verizon сократилась на 1,9%, до $32,91 млрд с $33,55 млрд, не оправдав консенсус-прогноз в размере $33,6 млрд.

В том числе выручка от продажи оборудования снизилась на 9,1%, до $5,76 млрд, сервисная выручка - на 0,1%, до $27,15 млрд.

По итогам 2023 года Verizon по-прежнему ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $4,55-4,85.

За 12 месяцев капитализация Verizon упала на 23%, до $155,8 млрд.