"Газпром" 13 января начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов-2028

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 13 января начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 900 тысяч облигаций номиналом $1000. каждая. Максимальный объем размещения - $900 млн - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 6 февраля 2028 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%.

Планируемая дата окончания размещения - 30 января или дата размещения последней облигации.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября 2022 года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро.

С 11 января компания проводит сбор заявок на замещение двух выпусков "вечных" евробондов, номинированных в долларах и евро.