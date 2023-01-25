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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Российский бизнес сократил вложения в оборудование для переработки пластмасс на 24%

Таковы данные Plastinfo за первое полугодие 2022 года

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс составили $285,1 млн, что на 24,2% меньше, чем в январе-июне 2021 года.

Такая оценка на основе данных статистики Федеральной налоговой службы России представлена в отраслевом справочнике агентства Plastinfo.

Наиболее значимо упал ввоз машин для выдува (в соответствии с графиками Plastinfo, представленными на форуме Ruplastica, снижение составило 43,2%) и термоформования (на 83,4%). В приоритете оставался импорт экструзионного оборудования, однако и этот показатель в денежном выражении сократился - на 16,7%.

"На спад инвестиций в оборудование заметное влияние оказали в том числе высокие тарифы и проблемы с транспортировкой грузов, вызванные как сменой логистических путей и финансовых инструментов, так и нарушением работы мировых транспортных хабов", - отмечает отраслевое агентство.

Анализ Plastinfo показал, что импорт оборудования из Китая вырос на 15,4% - до нового исторического рекорда (в соответствии с графиком - порядка $140 млн) и впервые превысил половину всего объема продаж. Также российские компании нарастили ввоз оборудования из Тайваня (+66,1%) и Турции (+37,6).

Импорт из Германии упал более чем в два раза и составил всего $35 млн, что стало минимальным показателем за 20 лет. Поставки из Италии в денежном выражении сократились на 35,3%, Австрии - на 14,9%, Южной Кореи - на 53,6%, Японии - на 85,5%, Швейцарии - на 57,1%.

Plastinfo ФНС Германия Китай
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