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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Пентагон попросил войска в Южной Корее предоставить оборудование для поставки на Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пентагон обратился с просьбой к американским войскам, дислоцированным в Южной Корее, направить оборудование и материалы для помощи Украине, сообщает The Hill.

В миреСША объявили о выделении новой партии вооружений Украине на $2,5 млрдЧитать подробнее

Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK), которые насчитывают около 28 тысяч военнослужащих, подтвердили изданию, что предоставят некоторое оборудование Украине.

При этом представитель USFK полковник Айзек Тейлор заявил, что передача оборудования не повлияет на деятельность военных в Южной Корее.

"Это не оказывает никакого влияния на наши операции и нашу способность выполнять наши твердые обязательства по защите нашего союзника", - сказал Тейлор.

США предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов с февраля прошлого года. Как сообщалось, ранее Пентагон объявил о выделении Украине новой партии вооружений на сумму $2,5 млрд, включающей бронетехнику и средства ПВО.

США Южная Корея Украина
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