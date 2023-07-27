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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Производитель полупроводников STMicro увеличил квартальную чистую прибыль на 15%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - STMicroelectronics NV, крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, во втором квартале увеличил чистую прибыль на 15,5%, выручку - на 12,7%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1 млрд против $867 млн годом ранее.

Выручка поднялась до $4,326 млрд с $3,837 млрд. Сама компания три месяца назад прогнозировала данный показатель примерно на уровне $4,28 млрд.

Операционная прибыль повысилась на 14,2% - до $1,146 млрд.

Валовая прибыль выросла на 16,5% и достигла $2,119 млрд. Рентабельность по ней составила 49% против 47,4% годом ранее.

STMicro ожидает, что в третьем квартале выручка составит около $4,38 млрд, валовая маржа - 47,5% плюс-минус 200 б.п. По итогам 2023 года компания прогнозирует выручку в диапазоне $17,25-17,55 млрд при марже выше 48%.

Котировки акций STMicro растут на 4,7% в ходе торгов в Милане в четверг. Рыночная стоимость компании с начала 2023 года выросла почти на 47% (до 42,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB поднялся примерно на 24%.

Милан STMicro
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