Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 января составили $597,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 января международные резервы равнялись $594,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.