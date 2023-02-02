Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 января составили $597,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 января международные резервы равнялись $594,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аузан отвел 7-10 лет на замену уехавших из России в 2022 году специалистов

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

РФ в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт рыбной продукции в Китай

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Туроператорам больше не продлят отсрочку по долгам за отмененные туры

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в Салыме
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });