Дочь Назарбаева с мужем могут продать миноритарную долю в Народном банке Казахстана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа "Алмэкс", которая принадлежит дочери и зятю первого президента Казахстана Динаре и Тимуру Кулибаевым, рассматривает вариант продажи миноритарного пакета акций Народного банка, крупнейшего банка Казахстана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным Bloomberg, "Алмэкс", которая контролирует 69,5% акций Народного банка, изучает вопрос сокращения своей доли за счет ускоренного сбора заявок от потенциальных инвесторов. Компания не выдвинула четких условий сделки, и детали продажи могут измениться в зависимости от рыночных условий.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Алмэкс", в отношении Народного банка группа поэтапно идет по пути расширения доли free float и всегда открыта к предложениям по приобретению миноритарных долей в кредитной организации. Ключевым фактором для "Алмэкс" в этой связи является "повышение ликвидности акций и расширение пула акционеров, сохраняя при этом за собой контрольный пакет, то есть не менее 51% акций".

Группа еще в 2019 году объявила, что, следуя многочисленным обращениям международного инвесторского сообщества, "Алмэкс" готова рассматривать варианты по повышению ликвидности акций Народного банка, при этом оставив у себя контрольный пакет.

"В целом частичная продажа акций - это довольно устоявшаяся международная и казахстанская практика для бумаг эмитентов, которые торгуются на международных фондовых биржах. Очень важно отметить, что любые варианты будут рассматриваться с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. Мы, как крупный акционер, заинтересованы в повышении ликвидности акций и в увеличении капитализации Народного банка", - резюмировали в "Алмэкс".

Как сообщал банк, держателям его GDR принадлежат более 28% уставного капитала, прочим инвесторам - около 2%. Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже и бирже AIX.