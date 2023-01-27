Глава ЦБ Узбекистана заявил, что банки работают над возобновлением приема карт "Мир"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Коммерческие банки Узбекистана работают над тем, чтобы возобновить обслуживание карт "Мир", но о сроках говорить пока преждевременно, заявил председатель правления Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

"Работа в этом направлении идет и, надеюсь, поставленная цель будет достигнута", - добавил он.

В ноябре 2022 года Нурмуратов отмечал, что узбекские банки из-за существующих рисков воздерживаются от обслуживания карт "Мир" и вопрос возобновления их приема не обсуждается.

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября 2022 года приостановил обслуживание карт российской системы в своей инфраструктуре, а также действие кобейджинговых карт Uzcard - "Мир" за рубежом. Uzcard сообщал, что такое решение принято "в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard". При этом отмечалось, что кобейджинговые карты Uzcard - "Мир" работают в штатном режиме на территории Узбекистана.

Сообщалось также, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 15 сентября минувшего года опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

После предупреждения OFAC иностранные партнеры НСПК один за другим начали заявлять о временной приостановке или полном отказе от работы с картами "Мир". А НСПК скрыла на своем официальном сайте раздел, в котором ранее были указаны страны, работающие с платежной системой. Первыми перестали принимать карты "Мир" банки Турции, за ними последовали банки ряда других стран, в том числе Узбекистана.

В начале декабря банки соседнего с Узбекистаном Казахстана получили от OFAC разрешение на осуществление некоторых операций по картам "Мир": американское ведомство разъяснило, что не возражает против их использования для "обеспечивающих жизнедеятельность" транзакций частными лицами, переехавшими из России в Казахстан. Впрочем, в письме OFAC уточнялось, что операции по картам "Мир" продолжают находиться под особым контролем.